Bundestagsabgeordnete Sandra Detzer (Grüne) zur Impfpflicht

per Mail teilen

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Sandra Detzer (Grüne) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Ich bin für eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19.

Warum?

Impfen ist ein Akt der Solidarität gegenüber unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Besonders die Älteren, die Vorerkrankten, die Kinder wollen wir schützen. Impfen bleibt das wirksamste Instrument gegen Covid. Geimpfte werden weniger häufig krank, geben das Virus seltener weiter und haben mildere Krankheitsverläufe. Diese Argumente geben für mich den Ausschlag in der schwierigen Abwägung der Grundrechte. In der Hoffnung auf eine neue Normalität, die wir derzeit so schmerzlich vermissen.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

Ich unterstütze den Vorschlag für eine Impfpflicht ab 18 Jahren.