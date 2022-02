Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang (Grüne) zur Impfpflicht

per Mail teilen

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Ricarda Lang (Grüne) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Wir brauchen eine Impfpflicht, um der Überlastung unseres Gesundheitssystems vorzubeugen und um zu verhindern, dass wir unkontrolliert von Welle zu Welle rutschen.

Warum?

Es geht doch um die Frage, mit welchen Maßnahmen wir die größtmögliche Freiheit erreichen. Auf der einen Seite steht der Eingriff durch die Impfpflicht. Doch auf der anderen Seite stehen die massiven Freiheitseinschränkungen durch die wiederkehrenden, immer wieder notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Diese Einschränkungen treffen uns alle, egal ob geimpft oder ungeimpft.

Die allgemeine Impfpflicht hat damit eine positive Freiheitsbilanz. Sie schützt unsere Freiheit, gerade die Freiheit derer, die in den letzten Jahren die größten Lasten getragen haben - der Eltern, der Frauen, der Jugendlichen und der Kinder. Ich will nicht, dass wir im Herbst wieder an der gleichen Stelle stehen. Die Menschen haben es verdient, dass wir jetzt vorausschauend handeln.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

Die Impfpflicht muss langfristig zum Ziel haben, dass aus der Pandemie eine Endemie wird. Dafür reicht eine altersgestaffelte Impfpflicht voraussichtlich nicht aus. Deshalb unterstütze ich den Vorschlag einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren.