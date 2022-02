Bundestagsabgeordneter Michael Hennrich (CDU) zur Impfpflicht

per Mail teilen

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Michael Hennrich (CDU) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Ich habe mich lange gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, da jede Impfung einen Eingriff darstellt. Damit gilt es verantwortungsvoll umzugehen. Gleichzeitig reicht die aktuelle Impfquote nicht aus, um die Gefahren der Pandemie für die Menschen und die ganz konkreten Auswirkungen auf uns alle im Alltag hinter uns zu lassen.

Vor diesem Hintergrund bereiten mir vor allem die immer wieder neu auftretenden Virusvarianten Sorgen, da diese schnell zu einer veränderten und angespannten Situation beispielsweise im Gesundheitssystem führen können. Wie rasant sich dies ändern kann, haben wir bei Omikron gerade erleben müssen.

Vor diesem Hintergrund bin ich für ein "vorausschauendes und flexibles Impfvorsorgekonzept", wie wir es im Antrag der CDU/CSU-Fraktion formuliert haben. Damit können wir je nach Lage bestimmte Alters- oder Berufsgruppen zum Impfen verpflichten, was entsprechend vom Bundestag festgelegt werden würde und der Zustimmung des Bundesrates bedürfe.

Warum?

Die aktuelle Omikron-Welle wäre meiner Meinung nach mit einer in diesem März beschlossenen allgemeinen Impfpflicht nicht mehr zu stoppen. Gleichzeitig möchte ich aber im kommenden Herbst nicht wieder vor der gleichen Situation wie in den vergangenen zwei Jahren stehen. Deswegen bedarf es konkreter Handlungsmechanismen, die dem Staat entsprechende Eingriffsmöglichkeiten an die Hand geben.

In meinen Augen müssen wir dabei drei Zielen gerecht werden: Erstens die Bevölkerung, insbesondere die vulnerablen Menschen bestmöglich zu schützen, zweitens unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und drittens Normalisierung und einen Ausweg aus der Pandemie für alle zu finden.

Wir schlagen als CDU/CSU-Fraktion deswegen einen Impfmechanismus nach einem Stufenmodell vor, das eng an die jeweils aktuelle Pandemiesituation gebunden sein soll. Die Kriterien für das Inkrafttreten sind die voraussichtliche Schwere einer Virusvariante, deren Übertragbarkeit, die Wirksamkeit des dann verfügbaren Impfstoffes sowie die Erforderlichkeit und der Umfang der Immunität in der Bevölkerung. Untrennbar verbunden ist für mich damit auch die Einrichtung eines zentralen Impfregisters, selbstverständlich nach den geltenden hohen Standards des Datenschutzes.

Mit dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion schaffen wir ein Instrument, mit dem der Gesetzgeber schnell und passgenau auf veränderte Entwicklungen in der Corona-Situation reagieren kann.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

Ich werde den aktuell vorgelegten Antrag der CDU/CSU-Fraktion unterstützen.