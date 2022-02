Bundestagsabgeordneter Marc Jongen (AfD) zur Impfpflicht

per Mail teilen

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Marc Jongen (AfD) hat geantwortet.

"Ich bin strikt gegen eine Impfpflicht, denn sie verstieße gegen unser Grundgesetz und widerspräche elementaren Menschenrechten, auf denen unser Gemeinwesen ruht. Dies allein ist Grund genug, dass ich den Antrag der AfD-Fraktion auf Ablehnung jeglicher Form von Impfpflicht aus tiefster Überzeugung unterstützen werde.

Unser Rechtsstaat gründet auf der Freiheit und Würde des mündigen Bürgers, der sich unabhängig und frei von Zwang informieren und entscheiden muss. Das gilt umso mehr, wenn es sich um noch weitgehend unerforschte Impfstoffe handelt und sich Meldungen über teils gravierende Nebenwirkungen häufen. Anstatt die Gesellschaft weiter mit überzogenen und übergriffigen Maßnahmen zu spalten, sollte die Regierung sich um praktikable Lösungen bemühen, wie sie die AfD-Fraktion seit Beginn der Pandemie aufzeigt.

Die meisten Nachbarländer Deutschlands sind im Begriff, ihre Pandemie-Notverordnungen wieder aufzuheben. Während etwa die Dänen mit doppelt so hohen Inzidenzzahlen wie hierzulande jüngst ihren "Freedom Day" feierten, der das Ende so gut wie aller Maßnahmen markierte, regieren in Deutschland weiterhin die Corona-Hardliner mit eiserner Hand.

Sie müssen die Realitäten endlich zur Kenntnis nehmen: Die deutlich mildere Omikron-Variante ist quasi eine "natürliche Impfung", es gibt kaum noch Covid-Patienten auf deutschen Intensivstationen. Weitere Grundrechtseinschränkungen sind unter diesen Umständen weder juristisch noch medizinisch zu rechtfertigen. Auch die skandalöse und, wie sich zeigt, gar nicht durchsetzbare Impfpflicht für Pflegeberufe ist umgehend rückgängig zu machen."