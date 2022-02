Bundestagsabgeordneter Macit Karaahmetoglu (SPD) zur Impfpflicht

per Mail teilen

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Macit Karaahmetoglu (SPD) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Nach vielen Gesprächen und intensiven Debatten im Bundestag bin ich der Überzeugung, dass eine Impfpflicht dazu beitragen kann, uns vor weiteren schweren Corona-Wellen ab Herbst zu schützen.

Warum?

Wenn wir den nun schon zwei Jahre andauernden Kreislauf aus Beschränkungen, Lockerungen, Wellen und Mutationen durchbrechen wollen, benötigen wir eine breite Grundimmunisierung in unserer Gesellschaft. Die Impfquote ist dafür leider auch nach vielen Monaten verfügbarer Impfungen deutlich zu gering.

Ich glaube, dass eine Impfpflicht viele bisher Unentschlossene zur Impfung bewegen könnte. Zudem schützt die Impfung in der Regel vor schweren oder gar tödlichen Krankheitsverläufen. Nur so können wir die am Limit arbeitenden Institutionen des Gesundheitswesens auf Dauer entlasten.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

Für eine breite Grundimmunisierung müssen alle Erwachsenen einbezogen werden. Eine willkürliche Festlegung auf beispielsweise Menschen ab 50 Jahren hätte nicht den gewünschten Effekt. Ich tendiere daher dazu, den zurzeit noch nicht vorliegenden Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren zu unterstützen.

Natürlich werde ich mir dabei aber genau die Ausgestaltung anschauen. Eine Impfpflicht muss zeitlich und auf das SARS-CoV-2 Virus begrenzt sein. Sie muss auf eine geringe, für die Grundimmunisierung ausreichende, Anzahl an Impfdosen beschränkt sein und eine freie Auswahl aus den verfügbaren Impfstoffen erlauben. Zudem muss natürlich Raum für medizinische Ausnahmen bestehen.

Was ebenfalls schon jetzt klar scheint: Eine Impfpflicht kann zwar Bußgelder vorsehen, darf aber niemals eine Impfung unter Zwangsmaßnahmen ermöglichen.