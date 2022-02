Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny (FDP) zur Impfpflicht

per Mail teilen

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Judith Skudelny (FDP) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Es gibt ja unterschiedliche Varianten der Impfpflicht. Die Erfahrungen aus der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zeigen, wie schwierig eine Umsetzung ist. Die Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht setzt da noch eins drauf. Wenn wir aber eine Verpflichtung einführen, die am Ende nicht für alle gilt, weil der Staat das weder umsetzen noch nachprüfen kann, stellt sich hier die Frage der Verfassungsgemäßheit. Zudem ist unklar, wie genau die Impfpflicht ausgestaltet sein muss - schon die Frage, wie oft aufgefrischt werden muss, ist derzeit in der Debatte. Daher bin ich in der Tendenz gegen eine allgemeine Impfpflicht.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

Die Frage kann ich beantworten, wenn ich die finalen Anträge gesehen habe. Ich werde wohl nicht für eine allgemeine Impfpflicht stimmen. Ich tendiere zum Vorschlag "Kubicki", schaue mir aber auch den Mittelweg unter der Federführung von Prof. Dr. Andrew Ullmann nochmal genau an.