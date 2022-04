Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert (SPD) zur Impfpflicht

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Jasmina Hostert (SPD) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Ich bin mittlerweile dafür.

Warum?

Anfangs war ich sehr zuversichtlich, dass wir auf die Freiwilligkeit setzen können. Bund, Länder, Landkreise, Städte und Kommunen haben nun alles erdenkliche getan, um Menschen vom Impfen zu überzeugen, Impfangebote bereitzustellen und Hürden abzubauen. Trotzdem ist die Impfquote noch viel zu niedrig. Mehr als 16 Millionen Personen in unserem Land sind noch nicht geimpft. Das ist eine sehr hohe Zahl. Wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, dann dies: Wenn wir warten, bis die nächste Infektionswelle in Sichtweite ist, ist es für vorausschauendes Handeln zu spät. Dann lässt sich die Bevölkerung, lässt sich unser Gesundheitssystem wieder nur mit einschränkenden Maßnahmen schützen.

Wir wissen mittlerweile, dass uns das Impfen nicht vor der Ansteckung mit dem Virus schützt, aber sehr wohl vor schweren Verläufen bei Menschen, die ohne Impfung häufig auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen. Die Impfung rettet also konkret Leben und entlastet unser Gesundheitssystem. Jetzt müssen wir uns für den nächsten Herbst und Winter wappnen, um nicht wieder massiven Freiheitseinschränkungen ausgesetzt zu sein. Das ist der Sinn der Impfpflicht.

Die kollektive, gesellschaftliche Freiheit muss über der Freiheit einzelner, die sich nicht impfen lassen wollen, stehen. Wer sich nicht impfen lässt, trifft nicht nur eine Entscheidung für sich selbst, denn diese Entscheidung hat Auswirkungen auf andere. Die Impfung ist daher also eine Frage von Solidarität und Verantwortung für meine Mitmenschen. Sie ist aber auch eine Frage von Freiheit, nämlich der Freiheit, die anderen durch Nicht-Impfung genommen wird.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

Ich werde voraussichtlich den Vorschlag der Impfpflicht ab 18, befristet bis zum 31. Dezember 2023, unterstützen. Bei dem Vorschlag greift die Impfpflicht ab dem 1. Oktober. Bis dahin müssen Erwachsene drei Immunisierungen nachweisen. Dies kann auch im öffentlichen Raum kontrolliert werden. Bis zum 15. Mai 2022 informieren die Krankenkassen die Menschen über die Gefahren der Covid-19-Erkrankung. Sie erhalten Beratungsangebote, Informationen über Impfmöglichkeiten, die zugelassenen Impfstoffe und die gesetzliche Pflicht, sich bis zum Herbst impfen zu lassen.

Ich werde mir aber vor meiner endgültigen Entscheidung auch selbstverständlich die anderen Vorschläge genau anschauen und die Diskussion abwarten. Das gebührt der Demokratie.

(Stand der Antworten: 18. Februar 2022)