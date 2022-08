Bundestagsabgeordneter Hermann Färber (CDU) zur Impfpflicht

per Mail teilen

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Hermann Färber (CDU) hat geantwortet.

Wie ist Ihre generelle Haltung zur allgemeinen Covid-19-Impfpflicht?

Eine allgemeine Impfpflicht kommt für Omikron zu spät, zumal vor dem Hintergrund der neuen Mutation BA.2. Zudem lässt sich eine sofortige allgemeine oder altersbezogen partielle Impfpflicht aus meiner Sicht anhand der derzeitigen Lage der Pandemie nicht überzeugend begründen. Wir brauchen eine Differenzierung der unterschiedlichen Aspekte bei diesem Thema und eine klare Einschätzung der jeweiligen Lage, um entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Welchen eingereichten Gesetzesentwurf für eine Impfpflicht bzw. Antrag dagegen unterstützen Sie nun?

Die Union hat als einzige Fraktion mit dem Antrag „Impfvorsorgegesetz - ein guter Schutz für unser Land“ einen Kompromissvorschlag geliefert. Die von uns entwickelte differenzierte Lösung bietet die Möglichkeit, jetzt Vorsorge für weitere Pandemiewellen zu treffen und gleichzeitig flexibel auf weitere Entwicklungen reagieren zu können. Unionsintern sind wir uns also einig. Bei der Ampel-Regierung ist beim Thema „Impfpflicht“ immer noch keine Einigkeit eingetreten.

Warum?

Mit dem Vorschlag eines Impfvorsorgegesetzes könnte man die Voraussetzungen eines stufenweise einsetzbaren Impfmechanismus schaffen, der flexibel bei Bedarf, wenn die Situation dies erfordert, kurzfristig durch Bundestagsbeschluss mit Zustimmung des Bundesrates aktiviert werden könnte. Ähnlich dem Mechanismus zum Beschluss der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Je nach Entwicklung der Pandemie und Krankheitslast einer etwaigen drohenden Virusvariante kommt dann in Betracht, bestimmte Altersgruppen etwa ab 60 oder ab 50 Jahren in eine Impfpflicht einzubeziehen sowie diese auf Berufsgruppen wie etwa Lehrer, Kita-Erzieher und Beschäftigte der Kritischen Infrastruktur auszudehnen. Dieser Vorschlag gibt uns also die Möglichkeit, je nach Situation und der jeweiligen Infektionslage tätig zu werden und schafft einen umsetzbaren und angemessenen Schutz.