Bundestagsabgeordnete Heike Baehrens (SPD) zur Impfpflicht

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Heike Baehrens (SPD) hat geantwortet.

Ich bin für eine Impfpflicht und habe aus diesem Grund den Gruppenantrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren mitinitiiert.

In den letzten Jahren haben wir uns sehr bemüht, jeweils situationsangepasst und maßvoll auf die Infektionsentwicklung zu reagieren. Wir sind dabei zumeist mit weniger harten Einschränkungen als in den allermeisten Ländern ausgekommen. Trotzdem sind viele Maßnahmen auch bei uns mit erheblichen Belastungen, Folgeschäden und Problemen verbunden – besonders für Kinder und Jugendliche sowie das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Wir brauchen dringend eine höhere Impfquote, als wir sie bisher erreicht haben, um zu verhindern, im nächsten Herbst wieder auf eine potentielle Virusvariante mit solch einschneidenden Maßnahmen reagieren zu müssen. Daher halte ich die Impfpflicht unter Abwägung unterschiedlicher Freiheitsrechte für notwendig. Angesichts einer ungewissen Zukunft, wie sich das Virus weiter entwickelt, plädiere ich für diesen konsequenten Weg der bewussten Vorsorge, damit wir unseren Alltag wieder so unbeschwert wie möglich leben können.