Bundestagsabgeordneter Fabian Gramling (CDU) zur Impfpflicht

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Fabian Gramling (CDU) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Nach der rasanten Pandemieentwicklung in den letzten Monaten, stehe ich einer Impfpflicht grundsätzlich offen gegenüber. Die alles entscheidende Frage für mich jedoch ist, ob die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht aktuell verhältnismäßig ist. Ob sie ein geeignetes, erforderliches und angemessenes Mittel ist, um in die Endemie zu kommen.

Dabei käme viel auf die Form einer Impfpflicht an. Sollte sie generell oder begrenzt sein - zum Beispiel zeitlich, auf bestimmte Einrichtungen oder Bevölkerungsgruppen? Müssten wir nicht zunächst das Potenzial von Impfkampagnen und Beratungsangeboten erschöpfen? Müsste nicht zuvor ein Impfregister aufgebaut werden? Oder wie wäre es damit, alternativ eine Impf-Entscheidungspflicht einzuführen, bei der Menschen mit einem Termin und Informationen zum Impfen eingeladen werden, sich aber dann ausdrücklich gegen eine Impfung entscheiden könnten (Opt-out-Modell)?

Dies alles sind Fragen, auf die die Bundesregierung bisher keine Antworten gegeben hat. Für mich als Abgeordneter gibt es hier noch reichlich Klärungsbedarf, sodass eine endgültige Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen tendiere ich zu einem Vorratsbeschluss, um weitere Infektionswellen zu verhindern.

Warum?

Ich bin der festen Überzeugung, dass das Impfen einer der zentralen Wege aus der Pandemie darstellt und kann deshalb die Entscheidung von Erwachsenen, die sich ohne besondere medizinische Gründe nicht impfen lassen, nicht nachvollziehen.

Natürlich gilt für impfunwillige Menschen das Grundrecht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Dieses Recht ist aber nicht absolut. Die Freiheit, sich gegen eine Impfung zu entscheiden, steht in Abhängigkeit zum Recht auf körperliche Unversehrtheit anderer Menschen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit angesteckt oder in überlasteten Krankenhäusern nachrangig behandelt werden. Zudem hat die individuelle Entscheidung gegen eine Impfung erkennbar Auswirkungen auf die Pandemiedynamik. Es geht also nicht um ein persönliches Risiko, sondern um die Gefahr für die Gemeinschaft.

Ebenso schränkt eine staatliche Impfpflicht in gewissem Maße auch die Freiheit von Menschen ein. Aber die Politik dient den Lebenschancen aller - nicht nur der Freiheit Einzelner. Auch in einer Pandemie. Dazu gehören die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen auf bestmögliche Bildung und soziale Begegnungen; von Eltern, Beruf und Kinderbetreuung vereinbaren zu können; von Unternehmern und Kulturschaffenden, die lokal für Arbeitsplätze und öffentliches Leben sorgen; vom Gesundheitspersonal, das im dritten Jahr über seine Grenzen geht.

Und mittlerweile geht es mir auch um Fairness gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die sich bereits haben impfen lassen, um damit eine Rückkehr zur Normalität für uns alle zu ermöglichen. Normalität, zu der wir aber wegen einer viel zu hohen Anzahl an Ungeimpften immer noch nicht zurückkehren können.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

In beinahe jede Richtung stoße ich als Abgeordneter auf virologische, epidemiologische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen, auf die ich als Entscheidungsträger derzeit noch keine Antworten habe. Leider scheut die Bundesregierung eine eindeutige Positionierung und geht so gut wie allen klaren Aussagen aus dem Weg. Deshalb werde ich zunächst keinen der vorliegenden Anträge unterstützen.