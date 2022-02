Bundestagsabgeordnete Anna Christmann (Grüne) zur Impfpflicht

per Mail teilen

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Anna Christmann (Grüne) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Nach reiflicher Überlegung bin ich davon überzeugt, dass eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren der beste Weg aus der Pandemie ist. Sie ist unsere größte Chance, dass wir nicht weiter von Welle zu Welle stolpern und somit schnellstmöglich und nachhaltig die größtmögliche Freiheit aller erreichen können. Das wiegt für mich schwerer als der natürlich auch nicht kleinzuredende Eingriff in die individuelle Entscheidungsfreiheit, der mit einer Impfpflicht einhergeht.

Warum?

Ich denke, allen Personen, die sich für eine Impfpflicht aussprechen, ist bewusst, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein hohes Gut ist und nur wohl begründet eingeschränkt werden darf. Diese Begründung ist meiner Ansicht nach allerdings gegeben.

Denn in Anbetracht der Tatsache, dass die Impfung sicher ist und wirksam schützt, sind immer wiederkehrende Maßnahmen, die die gesamte Bevölkerung einschränken und belasten, nicht mehr hinnehmbar. Die Belastung aller Menschen im Gesundheitssystem, die schwierige Situation von Familien, die Homeoffice, Fernunterricht und Kinderbetreuung jonglieren müssen oder von jungen Menschen, die in den vergangenen Monaten auf so viel verzichten mussten, die psychologischen Folgen der Kontaktbeschränkungen für Jung und Alt, das alles wiegt schwerer.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

Ich unterstütze den Gesetzesentwurf für eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene, da eine altersgestaffelte Impfpflicht voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die Impflücke zu schließen.