"Drive-In-Impfmarathon" auf der Landesmesse Stuttgart

Ab Freitagabend, 18 Uhr, können Menschen mit dem Auto zur Messe Stuttgart (Landkreis Esslingen) fahren und sich dort impfen lassen. Bei diesem sogenannten „Drive-In Impfmarathon“ können dabei alle Impfwilligen in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben. In einer der Messehallen gibt es für diesen Zweck 24 Impfstraßen. Innerhalb der 48 Stunden bis Sonntagabend, 18 Uhr, könnten bis zu 20.000 Impfungen gesetzt werden, teilte das Landratsamt Esslingen mit. Wer sicher eine Impfung bekommen will, kann dafür beim Landkreis Esslingen oder der Malteser-Hilfsorganisation einen Termin buchen. Die Impfungen stehen für Kurzentschlossene aber auch ohne Termin zur Verfügung, hat der Landkreis mitgeteilt. Organisiert wird der 48h-Impfmarathon neben dem Landkreis von den Maltesern Neckar-Alb in Kooperation mit der Messe Stuttgart und unterstützt von zahlreichen weiteren ehrenamtlichen Helfern.