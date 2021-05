Die Massenimpfung am Samstag in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) ist ausgebucht. Laut Stadtverwaltung gibt es keine Termine mehr für den sogenannten Impfmarathon. Insgesamt 5.000 Impfdosen des Vakzins von Astrazeneca sollen ab 7 Uhr in der Stadthalle verimpft werden. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Aktion bis in die frühen Morgenstunden dauern wird. Die Zweitimpfung findet am 17. Juli ebenfalls in der Stadthalle statt. Anmelden konnten sich zunächst Menschen aus Holzgerlingen und den Nachbarkommunen Altdorf und Hildrizhausen sowie Personen, die ihre Hausarztpraxis dort haben, später wurde der Personenkreis auf das Gebiet des Landkreises erweitert. 5.000 Impfdosen, das entspricht laut Holzgerlinger Stadtverwaltung der Maximalmenge, die im Böblinger Kreisimpfzentrum in einer Woche verimpft werden kann.