In Holzgerlingen (Kreis Böblingen) startet an Pfingstsamstag eine Massenimpfung. Insgesamt 5.000 Astrazeneca-Impfdosen sollen in der Stadthalle verimpft werden.

Bereits am Mittwoch waren schon alle Termine ausgebucht, denn die Nachfrage nach dem Impfstoff ist groß. Anmelden konnten sich zunächst Menschen aus Holzgerlingen, Altdorf und Hildrizhausen (alle Kreis Böblingen) sowie Patienten, die dort ihre Hausarztpraxis oder ihren Arbeitsplatz haben. Später wurde der Personenkreis auf das gesamte Gebiet des Landkreises erweitert.

Stadthalle Holzgerlingen Stadt Holzgerlingen

Impfen bis in die frühen Morgenstunden

Die Stadtverwaltung Holzgerlingen rechnet damit, dass die Massenimpfung bis in die frühen Morgenstunden des Pfingstsonntags dauern wird. Als Letzter in der Reihe will sich Bürgermeister Ioannis Delakos (parteilos) impfen lassen. Die Zweitimpfung soll Mitte Juli ebenfalls in der Stadthalle stattfinden. 5.000 Impfdosen an einem Tag, das entspräche der maximalen Kapazität des Böblinger Kreisimpfzentrums in einer Woche, heißt es bei der Stadtverwaltung.

Gespritzt wird nur Astrazeneca

Lediglich der Impfstoff von Astrazeneca wird verimpft, andere Impfstoffe stehen nicht zur Verfügung. Fünf Hausarztpraxen haben in Zusammenarbeit mit dem Apotheker Björn Schittenhelm, der bereits die Schnelltestzentren im Kreis Böblingen initiiert und vor Weihnachten eines in Holzgerlingen betrieben hatte, die Impfdosen organisiert. Durch den Aufbau von Impfkabinen in der Halle können mehrere Menschen gleichzeitig geimpft werden. Vor der Impfung ist kein Corona-Schnelltest notwendig.