Böblingens Landrat Roland Bernhard hat das Ziel vorgegeben. Im Landkreis heißt es ab sofort: "Impfen, was das Zeug hält“.

Um das Ziel zu erreichen finden im Landkreis Böblingen täglich Impfaktionen statt. Ob im Supermarkt, auf belebten Plätzen oder bei Veranstaltungen, ob im Kreisimpfzentrum oder in der Sindelfinger Messehalle, überall gibt es das tägliche Impfangebot ohne Termin und mit wechselnden Impfstoffen. Mit Plakaten, Flyern und sogenannten Infovermittlern, sollen Menschen erreicht werden, die Vorbehalte oder sprachliche Barrieren haben. Das Ziel, so Landrat Bernhard, ist die Herdenimmunität. Die liegt bei 70 bis 80 Prozent. Im Landkreis Böblingen liegt die Quote der Vollgeimpften bis jetzt bei knapp unter 50 Prozent.