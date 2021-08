Spontanes Impfen in der Region Stuttgart wird immer öfter möglich - auch im Landkreis Göppingen gibt es Impfungen künftig ohne Termin. Der Kreis beteiligt sich damit an der Impfkampagne des Landes. Start ist am kommenden Montag. Während der Betriebszeiten des Kreisimpfzentrums in der Werfthalle in Göppingen können Impfwillige spontan und ohne Termin eine Erstimpfung erhalten, ebenso eine vorgezogene Zweitimpfung. Mit Wartezeiten müsse gerechnet werden, weil regulär gebuchte Termine Vorrang haben, teilte das Landratsamt Göppingen am Donnerstag mit. Im Kreis Böblingen sind bereits entsprechende freie Impftage im Kreisimpfzentrum Sindelfingen eingerichtet worden, für regelmäßiges Impfen ohne Termin. Die freien Tage stehen auf der Internetseite des Landkreises.