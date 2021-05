Der Flughafen Stuttgart ist einer der Modellbetriebe, mit denen das Sozialministerium die Corona-Impfungen durch Betriebsärzte testet. In dieser Woche werden dort 1.200 Dosen gespritzt.

Die Flughafen-Betriebsärzte betreuen nicht nur Mitarbeitende des Flughafens, sondern auch von Tochtergesellschaften und anderen Betrieben auf den Fildern - sie alle sollen am Flughafen geimpft werden, hieß es vom Flughafen Stuttgart. Da aber momentan nicht genügend Impfstoff vorhanden sei, habe priorisiert werden müssen, so eine Flughafen-Sprecherin.

Es bleibt zunächst bei 1.200 Impfungen am Flughafen Stuttgart

Das baden-württembergische Sozialministerium will mit dem modellhaften Impfen herausfinden, wie lange Priorisierung, Anmeldung und IT bei der betriebsärztlichen Impfung von Mitarbeitenden mehrerer Betriebe dauern und wie das funktioniert. Ob und wie das Projekt nach der Verimpfung der vorhandenen 1.200 Dosen Moderna fortgeführt wird, sei noch nicht bekannt. Die IHK ist Partner des Modellprojekts und will die daraus gewonnenen Erkenntnisse im Anschluss an andere Betriebe weitergeben.

Land weiß noch nicht, wann mehr Impfstoff geliefert wird

Auf Nachfrage zu den gesamten Impfstofflieferungen vom Bund für Baden-Württemberg sagte Sozialminister Lucha (Grüne): "Ab dem 5. Juli haben wir noch keine Daten über die Impfstoffmengen, die zur Verfügung stehen." Auch für die betrieblichen Impfungen seien die Lieferungen noch unklar. "Wir haben keine Rückmeldung, wieviel Impfstoff dann für das betriebliche Impfen ab dem 7. Juni zusätzlich zur Verfügung steht."