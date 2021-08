Zwei Impfbusse starten am Montag ihre Touren im Landkreis Ludwigsburg. Das Angebot soll Ungeimpften in den Kommunen eine möglichst unkomplizierte und angenehme Corona-Impfung ermöglichen. Insgesamt 56 Standorte sollen die Impfbusse in den kommenden zwei Wochen anfahren. Station machen sie an zentralen Orten. Angesprochen werden alle Impfwilligen, die mindestens zwölf Jahre alt sind. Mitarbeitende des Gesundheitsamtes sollen vor Ort Passanten spontan auf das Impfangebot ansprechen. Es werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech verimpft. Es gelte, eine vierte Welle zu verhindern oder zumindest deren Wucht zu brechen, so Landrat Dietmar Allgaier (CDU). Das funktioniere nur mit einer hohen Durchimpfung.