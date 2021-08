Die Landeshauptstadt ändert ihre Impfstrategie. Ab Donnerstag fährt ein Impfbus mit geschultem Personal unter dem Motto "Spritz-Tour" durch verschiedene Stuttgarter Stadtteile.

Ziel ist eine Impfrate von 85 Prozent bis zum Beginn des neuen Schuljahres Mitte September. Mit Unterstützung der SSB AG und den Mobilen Impfteams des Robert-Bosch- Krankenhauses sollen die Bürger noch mehr motiviert werden, sich impfen zu lassen.

"Flexibel und leicht erreichbar"

Die Stadt gehe – auch weil das Impfzentrum in der Liederhalle am Freitag schließe – weg von stationären Anlaufstellen hin zu flexiblen, leicht erreichbaren Angeboten, sagte Alexandra Sußmann, Bürgermeisterin für Soziales und Gesellschaftliche Integration.

"Wir können Menschen direkt ansprechen. Und sollte die Nachfrage an einem bestimmten Ort nachlassen, kann er flexibel weiterfahren."

Der Bus wird bis Ende August Halt machen in Sillenbuch/Riedenberg, Heumaden, am Feuersee in S-West, am Marienplatz in S-Süd, am Max-Eyth-See in S-Mühlhausen, in Rohracker, Hedelfingen, in Fasanenhof, Botnang, Zuffenhausen, Feuerbach, Giebel, Weilimdorf. Die genauen Standorte und Zeiten sind zu finden unter: www.stuttgart.de/offenes-impfen, die Liste wird fortlaufend aktualisiert.

Weitere Infos rund um Corona gibt es unter www.stuttgart.de/corona