Das Impftempo soll gesteigert werden. So will es der Göppinger Oberbürgermeister. Sein grüner Parteifreund Lucha hat dem Kreis Göppingen daher eine Extra-Portion Astrazeneca bereitgestellt.

Göppingens OB Alexander Maier (Grüne) und Sozialminister Manne Lucha (Grüne) sind sich einig: je schneller die Menschen geimpft werden, desto besser für einen abnehmenden Verlauf von Corona-Neuinfektionen. Maier hat daher aus dem Sozialministerium die Zusage von Impfstoff für das "Göppinger Impfmodell" erhalten. Neben der Stadt Göppingen sind auch der Landkreis, die Kreisärzteschaft und regionale Unternehmen an dem Modell beteiligt.

Impfung für Erwachsene ohne Priorisierung

„Solange wir aus logistischen und organisatorischen Gründen nicht die Anzahl Menschen impfen, die uns die vorhandene Infrastruktur eigentlich erlauben würde, sind wir von Normalität im Alltag noch viel zu lange entfernt“In speziell ausgebauten Bussen sind mobile Impfzentren untergebracht und sollen ab Mittwoch in Göppingen unterwegs sein. Alle erwachsenen Bürger des Landkreises Göppingen sollen sich in den kommenden Tagen in einem der Impfbusse ohne Priorisierung impfen lassen können.

Bis zu 200 Impfungen pro Bus und Tag

Nach Angaben von OB Maier soll es ein "niedrigschwelliges Angebot" für die Menschen geben. Dennoch wird es eine geregelte Terminvergabe für die Impfung geben. Alle müssen sich in einer ersten Phase online zur Impfung anmelden. 100-200 Impfungen pro Bus und Tag sind geplant. "Da brauchen wir eine Weile", so OB Maier mit Blick auf die angestrebte Herdenimmunität im Kreis.

Niedrige Impfquote - hohe Inzidenz

Mit dem Einsatz der Impfbusse sollen nicht nur große Teile der Stadt Göppingen, sondern auch kleinere Kommunen im Landkreis ohne niedergelassene Ärzte modellhaft durchgeimpft werden. "Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse zu den konkreten Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen lassen Rückschlüsse auf andere Regionen zu“, so OB Maier vor dem Hintergrund einer niedrigen Impfquote, aber relativ hohen Inzidenz im Kreis.

Um 9 Uhr soll am Mittwoch in der Göppinger Innenstadt mit der Impfaktion begonnen werden. Der 30-jährige OB Alexander Maier will als einer der Ersten seinen Arm frei machen für eine Spritze: "Ich würde gern mit gutem Beispiel vorangehen", und um so auch einen Schritt in Richtung Normalität zu vollziehen. Da ist sich Maier sicher.