In der Schwabenlandhalle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wird das Angebot an Spontanimpfungen erweitert. Wie die Stadt mitteilte, werden jetzt auch am Mittwoch- und Freitagnachmittag Impfungen angeboten. Grund sei die hohe Nachfrage. Für diese Termine ist keine Voranmeldung notwendig.