Stuttgart: Neue Impfambulanz in der Schleyerhalle

Die Stadt Stuttgart baut ihre Impfangebote weiter aus - von Montag an nimmt eine neue Impfambulanz in der Stuttgarter Schleyerhalle ihren Betrieb auf. An zwei Tagen sollen über 60-Jährige bevorzugt werden.

Bis zu 2.800 Menschen sollen in der Schleyerhalle täglich eine Impfung erhalten können, teilte die Stadt Stuttgart mit. Geimpft wird in einer Nebenhalle, täglich von 8 bis 19 Uhr nach Voranmeldung unter www.impfambulanz-stuttgart.de. Jeweils montags und donnerstags sollen über 60-Jährige in einer sogenannten VIP-Linie bevorzugt geimpft werden. "Da BioNTech vor allem für Menschen unter 30 Jahren eingeplant wird, werden die älteren überwiegend Moderna erhalten", sagte Dr. Hans-Jörg Wertenauer, Betreiber der Impfambulanz und Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung für Stuttgart. Immer mehr Impfambulanzen in Stadtbezirken Bereits am Sonntag ist eine neue Impfambulanz in Stuttgart-Zuffenhausen eröffnet worden. Im Laufe der Woche sollen weitere Impfambulanzen in Stuttgart-Stammheim sowie Ober- und Untertürkheim folgen.