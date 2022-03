Mobile Impfaktionen ohne Termine geplant

In der Region Stuttgart gibt es ab heute weitere Impfaktionen, bei denen man sich kurzfristig und ohne Terminanmeldung gegen das Corona-Virus impfen lassen kann. In Stuttgart bieten die mobilen Impfteams des Robert-Bosch-Krankenhauses bis Sonntag eine Impfaktion an. Seine Spritze bekommt man im Züblinparkhaus in der Innenstadt - auch abends bis 22.30 Uhr. Ab morgen gibt es auch für alle Schüler im Kreis Esslingen ein spezielles Impfangebot: Mobile Impfteams sollen an die Schulen kommen. In Ostfildern kann man sich am Samstag auf dem Marktplatz vor dem Stadthaus im Scharnhauser Park mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen.