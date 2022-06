Impfen in Muttersprache: Ludwigsburg lässt für Menschen mit Migrationshintergrund übersetzen

per Mail teilen

Ehrenamtliche übersetzten am Samstag für Menschen mit Migrationshintergrund beim Impfen. Die Stadt Ludwigsburg sagt, die gleiche Sprache schaffe bei diesem Thema Vertrauen.

Die Impfaktion in der Ludwigsburger Stadtbad-Mensa richtete sich speziell an Menschen mit Migrationshintergrund. Die Dolmetscherin Abeer Ghander war mit ihren Englisch- und Arabischkenntnissen besonders häufig im Einsatz. Mehrere Menschen aus Nordafrika wollten ihre Unterstützung. "Einige haben nicht nur medizinische Fragen, sondern wissen oft gar nicht, wie sie die Formulare ausfüllen müssen oder wo sie später ihre Impfzertifikate bekommen", sagt sie.

Ghander gehört zu insgesamt neun ehrenamtlich Dolmetschenden, die bei der Impfaktion in Ludwigsburg mithalfen. Ob Russisch, Türkisch, Persisch, Serbokroatisch, Italienisch, Französisch – in insgesamt zehn Sprachen konnten die Übersetzerinnen und Übersetzer Impfinteressierte unterstützen. Dazu zählten beispielsweise Beratungsgespräche mit Ärztinnen und Ärztinnen odas Ausfüllen der Formulare.

SWR-Reporterin Olga Henich hat bei der Aktion zugesehen:

Stadt: "Gesundheitsthemen sind oft auch emotional besetzt"

"In bestimmten Bevölkerungsbereichen gibt es noch viele Ängste und Vorbehalte gegenüber der Impfung. Deshalb nehmen wir uns gerne auch mehr Zeit, um Menschen richtig aufzuklären", so Josef Schießl, der Notarzt vor Ort. "Um die Pandemie zu brechen, sind wir um jeden froh, der sich impfen lässt und mit einem guten Gefühl hier rausgeht."

Ärztinnen und Ärztinnen vor dem Setzen der Spritze Fragen in der Muttersprache stellen können, sei wichtig, sagt die Integrationsbeauftragte der Stadt Ludwigsburg, Anne Kathrin Müller: "Gerade Gesundheitsthemen sind oft auch emotionale Themen. Die gleiche Sprache schafft mehr Transparenz und Vertrauen."

Impfaktion mit Dolmetscher im historischen Jugendstilbau der Ludwigsburger Stadtbad-Mensa. SWR Olga Henich, SWR

Aktion findet wohl wieder statt

Geimpft wurde mit den Vakzinen von BioNTech und Moderna. Verabreicht wurden neben Erst- und Zweitimpfungen überwiegend Booster-Impfungen. Auch wenn die Dolmetscher nicht in allen Sprachen gleichermaßen ausgelastet waren, kam das Angebot bei den Besuchern gut an. Die Ludwigsburger Integrationsbeauftragte Müller geht deshalb davon aus, dass die Aktion in den kommenden Wochen wiederholt wird und auch für andere Städte und Kommunen eine gute Ergänzung des Impfangebots bieten kann.