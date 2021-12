Gemeinde lädt zu Impfaktion ein

Die Gemeinde Holzmaden (Kreis Esslingen) lädt am Samstag und am Sonntag wieder zu einer Impfaktion ein. Mindestens 2.000 Menschen sollen den Schutz gegen das Coronavirus erhalten. In der vergleichsweise kleinen Gemeinde sind bei ähnlichen Aktionen schon fast 4.000 Menschen geimpft worden. Das System gilt als besonders einfach. Geimpft wird nur, wer sich vorher online auf holzmaden.de angemeldet und eine Bestätigungsmail bekommen hat. Auch die Uhrzeit für den Termin ist angegeben. Das System funktionierte so gut, dass Menschen auch aus den umliegenden Regionen kamen. Die Aktion ist dieses Wochenende im Schulungsraum der Feuerwehr.