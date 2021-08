In der Region Stuttgart gibt es immer mehr Impfangebote für Kinder ab zwölf Jahren. Am Donnerstag und Freitag findet eine gemeinsame Aktion des Rems-Murr-Kreises und der Stadt Fellbach statt. Die Impfungen führen dabei zwei mobile Teams des Kreisimpfzentrums in der Alten Kelter durch. Landrat Richard Sigel sagte, Kinder und Jugendliche hätten im vergangenen Jahr große Einschränkungen erlebt, jetzt gelte es, den Schulstart nach den Sommerferien vorzubereiten, damit auch junge Menschen mehr Normalität leben können. Zu der Kritik an Impfungen für Kinder sagte der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin an den Rems-Murr-Kliniken, Ralf Rauch, der Impfstoff von Biontech sei ab zwölf Jahren zugelassen und gut verträglich. Schließlich hätten auch schon in den USA acht Millionen Kinder und Jugendliche die Impfung bekommen.