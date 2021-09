Immobilienpreise in Stuttgart steigen rasant an

Die Immobilienpreise in Deutschland sind so stark wie nie seit 20 Jahren gestiegen. Besonders stark war der Preisanstieg in Metropolen wie Stuttgart.

Die Preise für Wohnhäuser in Deutschland sind im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10,9 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. In Stuttgart ist der Preisanstieg sogar noch stärker. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Stuttgart sind demnach im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14,7 Prozent gestiegen. Eigentumswohnungen verteuerten sich um 12,9 Prozent.

Stuttgart unter den Top 7 in Deutschland

Stuttgart gehört damit zu den Top 7 Metropolen mit den stärksten Preisanstiegen. Besonders stark verteuerten sich Wohnimmobilien erneut auch in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Düsseldorf. Aber nicht nur in Städten, auch in ländlichen Regionen sind Immobilien in Deutschland teurer geworden: Wohnungen um rund 9 Prozent und Häuser um knapp 12 Prozent. Insgesamt ist es laut Statistischem Bundesamt der größte Preisanstieg bei den Wohnimmobilientransaktionen seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000.