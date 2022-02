per Mail teilen

Im Neckar gibt es immer weniger heimische Fische. Das meldet der Landesfischereiverband. Vor allem der Ausbau der Schifffahrt zwischen Plochingen und Mannheim habe die heimischen Fischbestände dort deutlich schrumpfen lassen. Eine Besserung sei nicht in Sicht. Der Fischereiverband setzt sich dafür ein, dass auf dem Flussabschnitt mit seinen 27 Schleusen Fischtreppen gebaut werden. So könnten die Fische auch in die Seitenflüsse wie Jagst, Kocher oder Enz gelangen.