Das Auto eines Pizza-Lieferdienstes, das von einem Spaziergänger in einem Waldstück bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) entdeckt wurde, war zuvor gestohlen worden. Das hat die Polizei heute mitgeteilt.

Den Behörden zufolge hatte ein 32-jähriger Pizzabote das Auto nachts um halb zwei in Stuttgart abgestellt, um einen Hauseingang zu suchen. Dort sollte er Pizza ausliefern. Als er zurückkam, sah er nach eigenen Angaben gerade noch, wie drei junge Männer in sein Lieferfahrzeug stiegen und davonbrausten. Am Nachmittag wurde das Pizza-Auto dann in dem Wald bei Schorndorf gefunden. Weil es im Matsch steckte, musste es aufwändig geborgen werden. Die Autodiebe sind nach wie vor flüchtig.