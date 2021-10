Im Tarifstreit des privaten Busgewerbes wird weiter verhandelt

Im Tarifstreit des privaten Omnibusgewerbes wird weiter auf Verhandlung gesetzt. Vorerst ohne Streikandrohung. Die achte Verhandlungsrunde war gestern in Sindelfingen ergebnislos zu Ende gegangen. Bei den Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Verband baden-württembergischer Omnibusunternehmer mit Sitz in Böblingen ist der strittigste Punkt, wie Standzeiten künftig bezahlt werden. Zudem geht es unter anderem um Nacht- und Sonntagszuschläge für die rund 9.000 Busfahrer in Baden-Württemberg. Die Gespräche sollen am 19.Oktober fortgesetzt werden. Bis dahin soll es keine weiteren Streiks geben. Mitte September waren Busfahrer bei einem dreitägigen Streik auch in der Region Stuttgart für ihre Anliegen eingetreten.