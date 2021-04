Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Göppingen die Marke von 200 überschritten hat, verhängt der Landkreis weitere Beschränkungen: Ab Freitag gelten strengere Kontaktbeschränkungen und eine Testpflicht bei Friseuren und in anderen Bereichen.

Personen eines Haushaltes dürfen sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen, und nur solange es nicht mehr als fünf Menschen sind. Kinder aus den jeweiligen Haushalten unter 14 Jahren und Paare, die nicht zusammenleben, sind davon ausgenommen. Wer zum Friseur geht oder andere körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nimmt, braucht ab Freitag ein negatives Testergebnis eines PCR-Tests oder eines Antigentests. Friseure und andere Dienstleister müssen ein solches negatives Ergebnis zwei Mal wöchentlich vorlegen. Bei religiösen Veranstaltungen muss mehr Abstand eingehalten werden und Beerdigungen werden auf 50 Teilnehmende beschränkt, auch wenn diese im Freien stattfinden.

Weitere Corona-Einschränkungen können folgen

So versucht der Kreis Göppingen die ständig steigenden Infektionszahlen unter Kontrolle zu bekommen. Dabei stellen die Maßnahmen bereits eine Verschärfung der erst am Mittwoch eingeführten nächtlichen Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr dar. Sollten auch sie nicht ausreichen, sei Landrat Edgar Wolff bereit, weitere Maßnahmen folgen zu lassen. "Die Lage ist kritisch", sagte er und fordert: "Wir müssen dem dringend entgegenwirken." Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 223. Die Zahl der aktuell mit Corona Infizierten stieg auf 807 - der bisher höchste Stand im Kreis Göppingen seit dem Ausbruch der Pandemie.

Lage auf der Intensivstation: „Die Nerven liegen blank“

Dementsprechend kritisch ist die Lage in den Alb-Fils-Kliniken: "Die Nerven liegen mittlerweile blank, bei unseren Teams, insbesondere auf den Intensivstationen", erklärte der medizinische Geschäftsführer der Kliniken, Ingo Hüttner. Die Klinik behandle im Schnitt 50 Patienten mit Corona, zehn davon werden aktuell auf der Intensivstation beatmet. Sieben Covid-Patienten wurden bisher in andere Kliniken verlegt, aber auch dort sei die Auslastung groß. Deshalb werden OP-Termine teilweise verschoben, um Kapazitäten für weitere Corona-Patienten zu schaffen.

Auch in anderen Intensivstationen im Land ist die Lage kritisch

Grund für den Anstieg der Corona-Infektionen: Zu viele Kontakte

Besorgniserregend sei die Zahl der vielen Kontakte, die das Gesundheitsamt bei den positiv getesteten nachverfolgen müsse. "Wir haben ein Gesundheitsamt, das auf dem Zahnfleisch daherkommt, aber das heldenhaft arbeitet", erläuterte Landrat Wolff. Fünf weitere Bundeswehrsoldaten sollen es unterstützen und entlasten.

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Heinz Pöhler, appelliert an die Menschen, sich an die AHA- und Abstandsregeln zu halten: "Wir als Solidargemeinschaft müssen aufpassen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das war in der ersten Welle im Frühjahr in den Köpfen der Menschen drin, aber es fehlt mittlerweile – weil alle müde sind. Aber wir brauchen dieselbe Anstrengung auch jetzt."