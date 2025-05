per Mail teilen

Zwei junge Männer haben sich in der Nacht auf Dienstag bei Kirchheim unter Teck auf der A8 ein illegales Autorennen geliefert. Dabei ist einer der Fahrer leicht verletzt worden.

Zwei Männer im Alter von 20 und 28 Jahren haben mit ihren PS-starken Autos in der Nacht zu Dienstag auf der A8 in Richtung München zwischen Kirchheim unter Teck und Wendlingen am Neckar (beide Kreis Esslingen) ein illegales Rennen veranstaltet. Das teilte die Polizei mit.

Bei Kirchheim/Teck: Kontrolle verloren und mehrfach überschlagen

Gegen 1 Uhr wurden die beiden laut den Angaben eines Zeugen beobachtet, wie sie plötzlich auf der Autobahn auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen nebeneinander fuhren und beschleunigten. Durch die hohe Geschwindigkeit verlor der 20-Jährige offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich mehrfach und wurde dabei leicht verletzt, so die Polizei. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Autos, die Führerscheine und die Mobiltelefone der Männer beschlagnahmt.

Zeuginnen und Zeugen gesucht

Der Verkehrsdienst Mühlhausen sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen, die das Rennen beobachtet haben und eventuell schon im Vorfeld genötigt oder gefährdet wurden. Sie können sich unter der Telefonnummer 07335-96260 melden.

Immer wieder illegale Autorennen auf der A8 in BW

Auf der A8 kommt es immer wieder zu illegalen Autorennen, spontan und verabredet. Seit Jahren versucht die Polizei, die Szene besser in den Griff zu kriegen. Denn bei den Rennen werden andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer von den rücksichtslosen Fahrern und Fahrerinnen gefährdet und genötigt. Bundesweit gibt es Schätzungen zufolge mehr als 5.000 illegale Autorennen. In Baden-Württemberg steigt die Zahl der Rennen. Nach Angaben des Landesinnenministeriums registrierte die Polizei im ersten Halbjahr 2023 207 illegale Autorennen - 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.