In Böblingen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts illegaler Autorennen nahe des Flugfeld-Areals. Zwei Fahrer in hochmotorisierten Wagen sollen dort am Sonntag Abend Rennen gefahren haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hätten beide Fahrer vor Blitzern kurz abgebremst, dann aber wieder beschleunigt. Auf einem Parkplatz konnte die Polizei sie fassen. Weil sich die beiden 25-jährigen und 28-jährigen Fahrer laut Polizei uneinsichtig und unkooperativ verhalten haben, müssen sie jetzt mit einer Anzeige rechnen.