Region Stuttgart: Steigende Energiepreise bedrohen Unternehmen

per Mail teilen

Wegen der steigenden Kosten für Strom und Gas sorgen sich Unternehmen in der Region Stuttgart um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit - verbunden mit Existenzängsten.

Wenn sich die Preis-Spirale bei Strom und Gas weiter nach oben fortsetze, könne die internationale Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Betriebe nicht gesichert werden, schreibt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart in einer Mitteilung. "Der drohende Verlust der globalen Wettbewerbsfähigkeit gefährdet sehr viele Unternehmen in ihrer Existenz und damit ebenso Beschäftigung sowie Wohlstand in der Region Stuttgart und darüber hinaus", erklärt Marjoke Breuning, Präsidentin der IHK Region Stuttgart.

Täglich erreichten Breuning Hilferufe von Mitgliedsunternehmen, "die sich in bedrohlicher Situation befinden oder gerade hineinschlittern". Es treffe nicht nur die energieintensiven Betriebe, sondern alle Branchen. Denn Stromkostensteigerungen in Größenordnungen des Zwanzigfachen der vorherigen Kosten können von den Unternehmen nicht getragen werden, so die Präsidentin.

IHK Stuttgart befürwortet Resolution zur Energiepolitik

Gleichzeitig begrüßt die IHK Region Stuttgart, dass bei der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags eine Resolution zur Energiepolitik beschlossen wurde. Die Politik wird darin zum sofortigen Handeln auffordert, um eine Preisbremse bei Strom und Gas auf den Weg zu bringen.