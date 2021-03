Dreimal haben sich die Gewerkschaft und Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie bereits getroffen – erfolglos. Am Dienstag treffen sie sich erneut. Monatelang konnten sich die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverein Südwestmetall nicht annähern. Mit Ende der Friedenspflicht vergangene Woche, begannen die Arbeitnehmer dann Warnstreiks. Am Dienstag sind die Tarifverhandlungen in die vierte Runde gegangen. Doch die Atmosphäre zwischen IG Metall und Südwestmetall bleibt angespannt. Die Gewerkschaft ruft nach wie vor zu Warnstreiks auf, um die Arbeitgeber zum Einlenken zu bewegen. Eine Haltung, die Südwestmetall heftig kritisiert. Man verweist auf die wirtschaftlich kritische Lage vieler Betriebe. Nach SWR-Einschätzung ist bei den Tarifverhandlungen am Dienstag jedoch kein Ergebnis zu erwarten.