IG Metall will bei Kundgebung Zehntausende auf die Straße bringen

Mit einem Aktionstag am 29. Oktober will die IG Metall Druck auf die Politik machen. Die Gewerkschaft fordert eine klimagerechte Industrie und sichere Arbeitsplätze. Dafür will sie allein in Stuttgart bis zu 10.000 Menschen auf die Straße bringen, kündigte die baden-württembergische IG Metall heute an. Die künftige Bundesregierung müsse den Wandel endlich aktiv angehen und in den Koalitionsverhandlungen die entsprechenden Weichen stellen, erklärte der baden-württembergische IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger heute vor Journalisten in Stuttgart. Dabei gehe es unter anderem um Perspektiven für zukunftsfähige Arbeitsplätze und um eine Qualifizierungs- und Ausbildungsoffensive. Zitzelsberger forderte zudem, bis 2030 müsse die öffentliche Hand 500 Milliarden Euro bereitstellen, für Infrastruktur, und um Zukunftstechnologien und private Investitionen anzuschieben. Mit dem Aktionstag unter dem Motto „FairWandel“ will die IG Metall außerdem dagegen protestieren, dass viele Unternehmen die aktuelle Transformation dazu nutzen, Arbeitsplätze in Billiglohnländer zu verlagern. Die Furcht davor treibe die Beschäftigten momentan um, bestätigten auch Betriebsräte von Unternehmen aus Baden-Württemberg. Von der Angst vor einem schleichenden Abbau sprach etwa Nektaria Christidou, Betriebsrats-Vorsitzende Mahle Behr Mühlacker. Achim Dietrich, Gesamtbetriebsrats-Vorsitzender ZF Friedrichshafen beklagte, bei ZF stünden tausende Stellen auf dem Spiel. Mit bundesweit insgesamt 50 Aktionen am 29. Oktober will die IG Metall auf ihre Forderungen aufmerksam machen, in Stuttgart plant die Gewerkschaft einen Demonstrationszug und eine Kundgebung.