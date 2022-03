Erste Passagier-Fahrt auf Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm verspätet sich

Bei seinem ersten Passagiertransport ist der ICE später angekommen als geplant. Einer der ersten Fahrgäste war Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann.

Auf der Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm hat ein ICE erstmals Passagiere befördert: Denn bei der Fahrt am Montag waren neben Pressevertreterinnen und -vertretern sowohl Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) als auch Bahn-Vorstand Ronald Pofalla an Bord.

Warten am Bahnhof Merklingen auf den verspäteten Zug mit Winfried Hermann an Bord. SWR

ICE kommt rund 75 Minuten zu spät an

Nach der Abfahrt in Wendlingen (Kreis Esslingen) sollten die ersten Fahrgäste am neu gebauten Bahnhof Merklingen (Alb-Donau-Kreis) aussteigen. Allerdings verspätete sich der ICE bei seiner ersten offiziellen Passagier-Fahrt. So sollte er zwar gegen 11:30 Uhr in Merklingen ankommen, hatte aber eine Verspätung von rund 75 Minuten. Er hatte unterwegs vorübergehend anhalten müssen.

Seit rund zwei Wochen testen Bahn-Ingenieurinnen und -Ingenieure auf der Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm hohe Geschwindigkeiten aus. Mit bis zu Tempo 275 ist deswegen der speziell ausgerüstete Hochgeschwindigkeits-Messzug ICE-S die Strecke von Merklingen nach Wendlingen immer wieder abgefahren. Bei den sogenannten Hochtastfahrten erhöhen die Lokführer immer mehr das Tempo des Zuges. So testen sie, wie das Zusammenspiel von Zug, Gleis und Oberleitung klappt.