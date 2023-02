Pragtunnel Stuttgart: ICE bleibt stundenlang stehen

Ein ICE hat am Abend für Probleme im Zugverkehr in der Region Stuttgart gesorgt. Er kam im Stuttgarter Pragtunnel nicht vom Fleck. Mehr als 150 Fahrgäste saßen stundenlang fest.

Auf der Strecke von Stuttgart in Richtung Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstagabend ein ICE stundenlang liegengeblieben. Ort der Panne war der Pragtunnel. Die Bahn teilte dem SWR mit, Grund für die dreistündige Panne sei ein technischer Defekt gewesen. Im Zug saßen nach Angaben einer Konzernsprecherin mehr als 150 Fahrgäste, die in dieser Zeit warten mussten, bis eine Hilfs-Lokomotive den ICE zum Stuttgarter Hauptbahnhof abgeschleppt hatte.

Die Fahrgäste seien während der Panne mit kostenlosen Getränken versorgt worden. Außerdem hätten sie wegen der Verspätung wie in solchen Fällen üblich die Hälfte des Ticketpreises erstattet bekommen, so die Bahn. Wegen der Panne des ICE mussten Züge umgeleitet werden und fielen teilweise aus. Kurz nach 21 Uhr konnte er schließlich weiterfahren. Mit der Zeit normalisierten sich anschließend die Abläufe im Zugverkehr wieder.

Stadt Stuttgart fordert mehr Engagement von Bahn und Bund

Unterdessen hat Stuttgarts Oberbürgermeister Nopper (CDU) die Deutsche Bahn und die Bundesregierung dazu aufgerufen, mehr Geld für das Schienennetz in der Region zur Verfügung zu stellen. Anlass sind regelmäßige Probleme wie Zugausfälle. Viele Weichen, Stellwerke und Gleise seien veraltet, kritisierte Nopper in einer Mitteilung. Das führe zu Störungen, auch im regionalen S-Bahn-Netz. Die Bahn solle mehr Ersatzteile bereithalten.

S-Bahn für Nopper "Rückgrat unseres Regionalverkehrs"

Bei neu gelieferten S-Bahnen gebe es das Problem, dass alte und neue Fahrzeuge aus technischen Gründen nicht kombiniert werden könnten. Nopper bezeichnete die S-Bahn als Rückgrat des Stuttgarter Regionalverkehrs. Wenn deren Zuverlässigkeit schwinde, schwinde auch die Bereitschaft, sie zu nutzen. Der Rems-Murr-Kreis wiederum forderte in den vergangenen Tagen, die Menschen im Kreis bräuchten eine zuverlässigere Schienen-Anbindung nach Stuttgart als bisher.