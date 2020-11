Das IT-Unternehmen IBM aus Ehningen (Landkreis Böblingen) will in Deutschland nach Verdi-Angaben über 2.300 Arbeitsplätze abbauen. Am Donnerstag habe die Geschäftsführung die Mitarbeiter informiert, teilte die Gewerkschaft mit. Die Ankündigung sei nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe der IBM-Geschäftsleitung gekommen, das Unternehmen aufzuspalten, hieß es weiter. Zwar solle versucht werden, diese Maßnahme durch freiwillige Angebote umzusetzen, doch es sei kaum vorstellbar, dass dies gelinge. IBM ging darauf in einem Statement am Donnerstagabend nicht ein. "Unsere Personalentscheidungen werden getroffen, um unsere Kunden auf ihrem Weg zur Einführung einer offenen Hybrid-Cloud-Plattform und KI-Fähigkeit bestmöglich zu unterstützen", hieß es. Der Konzern beschäftigt in Deutschland rund 12.000 Personen.