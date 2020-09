Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat den Kreis der Kandidatenstädte für den künftigen Veranstaltungsort der Automobilmesse IAA verkleinert. Stuttgart hat das Nachsehen.

Die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) kommt nicht nach Stuttgart. Der Veranstalter, der Verband der Autoindustrie, hat die Landeshauptstadt aus der Auswahl genommen. Weiterhin Hoffnung machen können sich die Städte Berlin, Hamburg und München. Welche Stadt letztlich Austragungsort sein wird, soll im März entschieden werden.

OB Kuhn äußert Bedauern

"Es ist sehr schade, dass wir die IAA 2021 nicht in Stuttgart haben werden. Sie hätte gut nach Stuttgart gepasst", sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Mittwoch in einer ersten Stellungnahme. Aber auch ohne die IAA werde man weiter daran arbeiten, neue Antriebstechnologien oder das Zukunftsfeld des autonomen Fahrens weiter zu entwickeln.

Der Geschäftsführer der Messe Stuttgart, Stefan Lohnert, bedauerte die Entscheidung gegen den Standort ebenfalls. "Hier findet die Transformation statt, hier entstehen das Auto und die Mobilität der Zukunft", betonte er.

Neue IAA soll Mobilitätskonzepte in den Vordergrund stellen

Die IAA fand seit den 1950er Jahren in Frankfurt am Main statt. Zuletzt gingen dort die Zahl der Besucher und der Aussteller zurück. Stattdessen gab es Proteste unter anderem gegen den Dieselbetrug in der Autobranche. Der Verband will die Messe von der Autoschau zu einem Impulsgeber für neue Mobilitätskonzepte umwandeln.