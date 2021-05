Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg will einen Hundeführerschein einführen. Geprüft werden sollen Mensch und Tier. So könnte eine Prüfung aussehen.

Hundetrainerin Natascha Nägele (rechts) lobt Hund Branka nach dem Hundetraining in Unterriexingen (Kreis Ludwigsburg). Hundebesitzerin Susann Gelsdorf (links) schaut zu. SWR Foto: Ines Hennings Hundetrainerin Natascha Nägele arbeitet unter anderem im Tier-Schlosshotel Unterriexingen (Kreis Ludwigsburg). Sie weiß, auf was es bei einer Hundeführerscheinprüfung ankommt. "Wichtig ist ein Grundgehorsam, die Leinenführigkeit, dass der Hund in jeder Situation abrufbar ist und er sollte sozialverträglich sein - mit anderen Hunden und mit Menschen", erklärt sie. Außerdem sollte der Hund auf die Befehle "Sitz", "Platz" und "Bleib" reagieren. "Wenn der Mensch weiß, wie der Hund tickt, fällt's ihm viel leichter, mit dem Hund umzugehen." Hundetrainerin Natasche Nägele Den Hundeführerschein findet Hundetrainerin Nägele sehr wichtig, denn: "Wenn der Mensch weiß, wie der Hund sozusagen tickt, fällt's ihm in der Praxis viel, viel leichter, mit dem Hund umzugehen." Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo sich viele Menschen Hunde zugelegt haben, ohne groß drüber nachzudenken, hält die Trainerin einen solchen Führerschein für wichtig. Hotelbesitzer Ratibor: Sozialverhalten der Hunde wird immer schlechter Der Besitzer des Tier-Schlosshotels in Unterriexingen hat viel Erfahrung mit Hunden. Immerhin beherbergt er die Tiere schon seit 25 Jahren in seinem Hotel. Auch er hält die Einführung des Hundeführerscheins für eine gute Idee, "weil wir festgestellt haben, dass die Hunde in den letzten Jahrzehnten immer weniger kontrollierbar sind und vom Sozialverhalten her viel zu wünschen übriglassen, sowohl gegenüber anderen Hunden als auch gegenüber fremden Menschen."