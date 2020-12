Landesweit haben am Wochenende Fahrradfahrer in zahlreichen Kommunen für eine Verkehrswende und kindersichere Radwege demonstriert. Allein in Stuttgart wurden 370 Teilnehmer gezählt, so die Organisatoren der Kidical Mass in Stuttgart. Auch in Esslingen und Nürtingen (Kreis Esslingen) demonstrierten Radfahrer.