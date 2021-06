per Mail teilen

Die Universität Hohenheim bittet Hundehalterinnen und Hundehalter um Mithilfe. Wenn sie an ihren Tieren eine "Braune Hundezecke" entdecken, sollen sie den Fund an die Hochschule schicken.

Die Braune Hundezecke ist winzig klein, nicht einmal so groß wie eine Ein-Cent-Münze, aber sie kann zur Plage werden, heißt es bei der Uni Hohenheim, die die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen hat. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Die Braune Hundezecke stammt eigentlich aus Nordafrika. Allerdings werde sie durch Urlaube im Mittelmeerraum und in der Schweiz als unerwünschtes Souvenir mitgebracht, teilte die Universität Hohenheim am Mittwoch mit.

Uni Hohenheim: Hundezecken können schnell zur Plage werden

Beim Hund verursacht der Stich einer einzelnen Braunen Hundezecke meist lediglich geringe Hautirritationen. Doch laut Hochschule kommt die Braune Hundezecke selten allein. So könne die Braune Hundezecke schnell zur Plage werden. Zwar seien in dieser Zeckenart noch keine FSME- oder Borreliose-Erreger festgestellt worden, aber sie könne typische Hundekrankheiten aus dem Mittelmeerraum wie Ehrlichiose und Babesiose übertragen, so Professorin Ute Mackenstedt. Die Stuttgarter Zeckenexpertin geht davon aus, dass die Zecke unter Umständen auch die Erreger für das Mittelmeerfleckfieber weitergeben könne.

"Obwohl der Hund ihr bevorzugter Wirt ist, werden auch gelegentlich Menschen gestochen. Wenn sie eine Blutmahlzeit benötigt, ist sie nicht wählerisch."

Um mehr über die Zecken und ihre Verbreitung zu erfahren, bittet die Universität Hohenheim auch dieses Jahr um die Mithilfe von Hundehalterinnen und Hundehaltern. Sie werden gebeten, Fotos mit Informationen zum Fundort an die Hochschule zu mailen oder die Tiere per Post zu schicken. Weitere Informationen finden sich auf den Seiten der Uni Hohenheim.