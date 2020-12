Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Hund eines Obdachlosen gestohlen worden. In den sozialen Netzwerken sorgt der Fall seit Dienstag für Diskussionen. Laut Zeugen habe der obdachlose Mann am Hauptbahnhof die Straßenzeitung Trott-war verkauft, als ihn eine Frau ansprach und anbot, auf den Hund aufzupassen, während sich der Mann etwas zu Essen holen wollte. Als er zurückkam, war die Frau mit dem Hund verschwunden. Ein Hilfeaufruf der Straßenzeitung in den sozialen Netzwerken ist tausendfach geteilt worden. Die Umstände des Diebstahls sind noch ungeklärt. Die Stuttgarter Polizei teilte mit, dass sie über den Vorfall informiert sei, der Bestohlene aber keine Anzeige erstattet habe. Es wird vermutet, dass es eine persönliche Vorgeschichte gibt.