Auf einem Feldweg in Weissach im Kreis Böblingen ist eine 58-jährige Frau von einem Hund in die Hand gebissen worden. Die Polizei sucht nun die Besitzerin des Hundes. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um eine 20 bis 30-jährige Frau die am Dienstag mit dem braunen Jagdhund unterwegs war und ihn nicht angeleint hatte.