Sänger Gerhaher und Pianist Huber erhalten Hugo-Wolf-Medaille

Der Bariton Christian Gerhaher und sein Klavierpartner Gerold Huber werden in diesem Jahr als Duo mit der Hugo-Wolf-Medaille 2022 geehrt. Das hat die Stuttgarter Hugo-Wolf-Akademie bekanntgegeben. Die Preisverleihung soll im Juni in Stuttgart stattfinden. Aktuell gebe es kein Liedduo, das Vergleichbares leiste und sich so dem Lied verschrieben hat wie die beiden Musiker, so die Intendantin der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart, Cornelia Weidner. Gerhaher ist ausgebildeter Opernsänger mit abgeschlossenem Medizinstudium und beherrsche ein "maximal weitgespanntes Repertoire" - hieß es weiter. Sein Klavierpartner spielte unter anderem bei den Münchner Opernfestspielen und den Schwetzinger Festspielen. Die Hugo-Wolf-Akademie geht zurück auf den Stuttgarter Jurist Hugo Faißt - in Gedenken an den österreichischen Komponisten Hugo Wolf.