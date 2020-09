In Remshalden-Grunbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagabend gegen 19:30 Uhr ein 17-Jähriger von drei etwa Gleichaltrigen zusammengeschlagen und beraubt worden. Laut Polizei waren die drei Angreifer mit einem Schlagstock und Messern bewaffnet. Sie erbeuteten eine Tasche mit Kleidern und Geld in Höhe von rund 300 Euro. Den 17-Jährigen hatten sie den Polizeiermittlungen zufolge in der Nähe des Bahnhofs angegriffen und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei war mit zwölf Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz. Mehrere Tatverdächtige wurden vorübergehend festgenommen. Da sich der Tatverdacht nicht erhärtete, wurden sie wieder freigelassen. Dier Ermittlungen dauern an.