Die Tat ereignete sich laut Polizei am helllichten Tag. Ein maskierter Mann bedrohte im Stadtteil Birkmannsweiler eine Frau und zwang sie Geld abzuheben.

Eine 40-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in Winnenden-Birkmannsweiler (Rems-Murr-Kreis) Opfer eines Raubüberfalls geworden. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen am Montag mit.

Nach Raubüberfall in Winnenden: Täter flüchtet mit mehreren Hundert Euro

Der maskierte Mann habe die Frau vor einer Bank angesprochen und sie aufgefordert einen dreistelligen Geldbetrag abzuheben. Dabei habe er sie mit einer Schusswaffe bedroht, heißt es bei der Polizei weiter. Nachdem die Frau das Geld abgehoben hatte, flüchtete der Mann zunächst zu Fuß und später mit einem Fahrrad in Richtung Höfen. Die Frau wurde nicht verletzt.

Hubschrauber über Winnenden

Die Polizei setzte bei der Suche einen Hubschrauber ein. Doch bislang verlief die Fahndung erfolglos, so ein Polizeisprecher am Montagnachmittag. Das Polizeipräsidium Aalen bittet um Hinweise zu dem Täter. Dieser soll ein graues Oberteil, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Maske mit roten Punkten getragen haben.