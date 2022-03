Versuchter Einbruch: Polizeihubschrauber kreist über Backnang-Waldrems

Nach einem versuchten Einbruch in eine Spedition in Backnang-Waldrems (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern gesucht. Nach Polizeiangaben wurden die Täter entdeckt, da zu dem Zeitpunkt der Tat ein Mitarbeiter auf dem Firmengelände übernachtete. Die Einbrecher flüchteten zu Fuß. Die Fahndung mit dem Polizeihubschrauber und mehreren Streifen blieb allerdings erfolglos, die Täter sind weiter auf der Flucht. Nach ersten Erkenntnissen haben sie in der Spedition nichts entwendet.