Verletzter Mann im Wald - Messerangriff?

In einem Wald im Stuttgarter Osten ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden - mutmaßlich bei einer Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Spaziergänger den 28-Jährigen in dem Waldstück und rief den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr habe jedoch nicht bestanden. Dem Mann sei offenbar eine Stichverletzung zugefügt worden, hieß es. Die Hintergründe sind noch unklar. Zwischenzeitlich wurde mit einem Polizeihubschrauber gefahndet. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, um den Hergang der Tat zu klären und mögliche Beteiligte zu finden.